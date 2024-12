Nach NFL-Auftritt mit Beyoncé : Post Malone zeigt sich begeistert

Post Malone (29) findet liebevolle Worte für Beyoncé (43). Der Sänger legte während ihrer Halbzeitshow beim NFL-Weihnachtsspiel einen Überraschungsauftritt hin und performte mit seiner Musikkollegin ihren gemeinsamen Song "Levii's Jeans". Auf seinem X-Account drückte Post Malone am 28. Dezember seine Dankbarkeit aus. "Dankeschön, Beyoncé. Vielen Dank, dass ich in Houston dabei sein durfte und auf deiner wunderbaren Platte zu hören bin. Außerdem danke ich dir, dass du dein Talent und deine Kunst mit der Welt teilst. Ich liebe dich", schrieb Post Malone und fügte seinen Worten einen Bierkrüge-Emoji und ein blaues Herz hinzu.

Unter seinem Post wird deutlich, wie begeistert die Sport- und Musikfans von der Performance waren. "Euer Set war so geil. Beyoncé ist wirklich ein Geschenk. Einer meiner Lieblingssongs auf dem Album. Ihr habt es gerockt", reagierte etwa ein User, während ein weiterer schrieb: "Wir fanden es toll, dich zu sehen, Postie! Du warst gut und 'Levii's Jeans' ist mein Favorit auf dem Album."

Beyoncés Performance sorgte auch für Kritik

Beyoncés Auftritt schien in den vergangenen Tagen die Meinungen stark zu spalten. Während sich unter Post Malones Beitrag größtenteils positive Stimmen tummeln, war Beyoncé Giselle Knowles-Carter, wie die Sängerin mit bürgerlichem Namen heißt, zuvor teils großer Kritik ausgesetzt. "Rihanna, Taylor Swift, Beyoncé... Was kommt als Nächstes, NFL? Wie ihr seht, kümmern wir echten Fans uns nicht so sehr um diese Leute, wir kümmern uns um den Sport. [...] Bitte hört auf damit! Wir haben mehr als genug mit dem Super Bowl einmal im Jahr", ärgerte sich etwa ein Football-Liebhaber unter einem Instagram-Post der NFL. "Sie kann kein Country singen... Punkt", kritisierte wiederum ein Fan des Musikgenres. Beyoncé selbst äußerte sich nicht öffentlich zu den negativen Stimmen. Stattdessen schien sie auf ihrem Instagram-Account ein neues Projekt anzukündigen.

Anlässlich des Christmas Gameday hatte die 43-Jährige am 25. Dezember im NRG Stadium in ihrer Heimatstadt Houston, Texas performt. Neben Post Malone trat auch der Musiker Shaboozey (29) in Beyoncés NFL-Halbzeitshow auf und sang mit ihr den gemeinsamen Song "Sweet Honey Buckiin". Ein weiteres Highlight der Performance war Beyoncés Square-Dance-Tanzeinlage mit ihrer Tochter Blue Ivy Carter (12) und zahlreichen Background-Tänzern und -Tänzerinnen zu ihrem Erfolgshit "Texas Hold 'Em".