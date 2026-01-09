Nach neun Jahren: Plant Justin Bieber ein Festival-Comeback in Großbritannien?

Jahrelang mussten britische Fans auf ein Konzert von Justin Bieber verzichten. Nun deutet vieles darauf hin, dass der Popstar erstmals seit 2017 wieder im Londoner Hyde Park auftreten könnte. Nach seinen gesundheitlichen Problemen scheint er den Neustart zu wagen - und zwar vor großer Kulisse.
Britische Beliebers dürfen wieder hoffen: Wie "The Sun" berichtet, laufen derzeit Gespräche über ein Comeback von Justin Bieber (31) in Großbritannien. Der "Sorry"-Interpret könnte demnach im Londoner Hyde Park vor rund 65.000 Zuschauern auftreten - genau dort, wo er zuletzt im Sommer 2017 die Massen begeisterte.