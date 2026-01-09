Nach neun Jahren: Plant Justin Bieber ein Festival-Comeback in Großbritannien?

Jahrelang mussten britische Fans auf ein Konzert von Justin Bieber verzichten. Nun deutet vieles darauf hin, dass der Popstar erstmals seit 2017 wieder im Londoner Hyde Park auftreten könnte. Nach seinen gesundheitlichen Problemen scheint er den Neustart zu wagen - und zwar vor großer Kulisse.

Britische Beliebers dürfen wieder hoffen: Wie "The Sun" berichtet, laufen derzeit Gespräche über ein Comeback von Justin Bieber (31) in Großbritannien. Der "Sorry"-Interpret könnte demnach im Londoner Hyde Park vor rund 65.000 Zuschauern auftreten - genau dort, wo er zuletzt im Sommer 2017 die Massen begeisterte.

Das Konzert wäre Teil der Reihe "British Summer Time", die im Juni und Juli stattfindet. Auch das neue Schwesterfestival "Roundhay Festival" in Leeds steht offenbar auf dem Wunschzettel der Veranstalter. US-Rapper Pitbull (44) und der schottische Sänger Lewis Capaldi (29) haben bereits für beide Events zugesagt.

Ist das Coachella erst der Anfang?

Ein Insider verriet der britischen Zeitung zu Justin Biebers möglichem Comeback: "Sein Team achtet sehr darauf, ihn nicht zu überlasten. Aber die Veranstalter glauben endlich, dass sie ihn zurückgewinnen können. Es hat lange gedauert." Tatsächlich liegt der letzte vollständige UK-Auftritt des Kanadiers Jahre zurück. Im Dezember 2021 stand er zwar noch beim "Capital's Jingle Bell Ball" in der Londoner O2 Arena auf der Bühne, doch danach wurde es still um seine Konzertpläne.

Der Grund: 2023 musste Bieber den britischen Teil seiner "Justice World Tour" komplett absagen. Vier Termine in der O2 Arena sowie weitere Shows im ganzen Land fielen aus. 2022 machte der Sänger bekannt, dass er unter dem Ramsay-Hunt-Syndrom leidet und eine Gesichtslähmung erlitten hatte.

Inzwischen scheint der 31-Jährige wieder bereit für die große Bühne. Im April wird er als Headliner beim legendären Coachella Festival in Kalifornien erwartet - sein erster großer Festival-Auftritt seit der Erkrankung. Ein Engagement in Großbritannien wäre der nächste große Schritt. Alternativ zu den Festival-Auftritten steht laut "The Sun" auch ein einzelnes Stadionkonzert in London zur Debatte.