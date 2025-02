Nach neun Jahren: Der Graf feiert mit Unheilig ein Comeback

Der Graf hat sich überraschend bei Instagram zurückgemeldet. In einem Comeback-Video kündigt der Sänger ein neues Album und Konzerttermine seiner Band Unheilig an.

"Nach neun Jahren melde ich mich bei euch wieder zurück", erklärte Der Graf in einem Instagram-Video, das an diesem Mittwoch veröffentlicht wurde. Der Frontmann der Band Unheilig, die 2016 mit "Von Mensch zu Mensch" das bis dato letzte Studioalbum veröffentlichte und damit ihren Abschied von der Bühne feierte, verkündete in dem Clip gute Nachrichten für die Fans der Musiker.

In der langen Zeit der Abwesenheit habe er nie aufgehört, Musik zu machen und Lieder zu schreiben, erklärte der Sänger im Video und im Text zu dem Clip. "Ich möchte euch gerne sagen, dass wir mit Unheilig in diesem Jahr unser Comeback feiern werden", erzählte er weiter und gab den Fans das Versprechen: "Wir sind wieder zurück und wir werden jetzt auch bleiben."

Lesen Sie auch

"Komplette Crew aus vergangenen Tagen"

2025 werde die Band hinter dem Hit "Geboren um zu leben" (2010) wieder ins Studio gehen und an einem neuen Unheilig-Studioalbum arbeiten, das Der Graf "für den Anfang 2026" in Aussicht stellte. Ende 2025 seien zuvor noch "ein paar Konzerte" geplant, für die sich Fans ab jetzt auf der Band-Website Tickets holen könnten. "Licky, Henning, Potti und die komplette Crew aus vergangenen Tagen sind natürlich wieder mit dabei", ging Der Graf dann noch auf die altbekannte Besetzung ein. Bei den Comeback-Konzerten seien "wie früher" Meet and Greets und Autogrammstunden mit dem Sänger und der Band geplant. "Also seid bei dieser Reise in die guten alten Zeiten dabei und feiert mit uns. Wir alle freuen uns auf ein Wiedersehen mit euch."

Für die "Wieder Zurück"-Comeback-Konzerte sind für 2025 Auftritte in folgenden Städten angekündigt: 21. November in Leipzig (Haus Auensee), 6. Dezember in Hamburg (Inselpark Arena), 18. Dezember in München (Zenith), 20. Dezember in Berlin (Uber Eats Music Hall), 23. Dezember in Köln (Palladium) und 29. Dezember in Oberhausen (Turbinenhalle).