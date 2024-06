Nach neuem Skandal: Hält Jessica Biel weiter zu Justin Timberlake?

Justin Timberlakes (43) Ärger mit der Justiz scheint seine Ehe nicht zu gefährden. Der Sänger wurde am 18. Juni in Long Island von der Polizei gestoppt und festgenommen. Der Vorwurf: Fahren unter Alkoholeinfluss. Ende Juli steht eine Anhörung vor Gericht in dem Fall an. Für Timberlake-Ehefrau Jessica Biel (42) offenbar kein Grund für Eheprobleme.

Wie das "People"-Magazin unter Berufung auf eine anonyme Quelle berichtet, kümmere sich das Ehepaar im Moment nicht um die juristische Angelegenheit. Die beiden Stars konzentrierten sich demnach stattdessen auf ihr Privat- und Berufsleben.

"Sie freut sich sehr für ihn"

"Sie unterstützen sich immer gegenseitig in ihrer Karriere", so der Insider laut "People" weiter. Dass Biel die angebliche Alkoholfahrt ihres Mannes nicht weiter zu kümmern scheint, wurde auch gerade im Madison Square Garden in New York City sichtbar. Dort tanzte die Schauspielerin Medienberichten zufolge ausgelassen im Publikum, als Timberlake im Rahmen seiner "Forget Tomorrow World Tour" auftrat.

"Jess würde niemals eine Show verpassen, wenn sie dabei sein kann", fügt die Quelle hinzu. "Sie freut sich sehr für ihn." Während Timberlake auf Tournee ist, dreht Biel derzeit in New York City die Serie "The Better Sister". Die Festnahme soll das Ehepaar "hinter sich gelassen" haben. "Sie haben Vertrauen in ihr Anwaltsteam und konzentrieren sich stattdessen auf ihre Arbeit und ihre Familie", so der Insider laut "People".

Jessica Biel hüllt sich in Schweigen

Dass sich Jessica Biel, mit der Timberlake seit 2012 verheiratet ist und die gemeinsamen Kinder Silas (9) und Phineas (3) hat, öffentlich in Schweigen hüllt, wenn es um ihren Mann geht, ist unterdessen nichts Neues. Sie äußerte sich nicht dazu, als 2019 verdächtige Aufnahmen von Timberlake auftauchten, die ihn mit seinem "Palmer"-Co-Star Alisha Wainwright (34) zeigten. Die beiden schienen Händchen zu halten. Timberlake entschuldigte sich später für den Vorfall in einem inzwischen gelöschten Instagram-Post. Er sprach davon, dass sein Urteilsvermögen versagt habe, stellte aber auch klar, "dass nichts zwischen mir und meinem Co-Star passiert ist".

Und auch als Timberlakes Verflossene Britney Spears (42) im Jahr 2023 in ihren Memoiren "The Woman in Me" eine Reihe von Anschuldigungen gegen ihren Ex-Freund erhob, meldetet sich Biel nicht zu Wort. Spears deutete an, dass Timberlake untreu war und behauptete auch, dass sie eine Abtreibung hatte, als sie mit Timberlake zusammen war, weil dieser angeblich nicht bereit war, Vater zu werden.