Die Prinzessinnen Beatrice und Eugenie scheinen trotz Negativschlagzeilen weiter im engsten Kreis der Königsfamilie willkommen zu sein. Das hat nun auch der besorgte Prinz William deutlich gemacht.

Bedeutet diese Geste mehr als eine herzliche Begrüßung? Prinz William (43) hat seine Cousine Prinzessin Beatrice (37) bei der Hochzeit von Peter Phillips (48) nicht links liegen gelassen, sondern mit einem Kuss auf die Wange begrüßt. Dies zeige, dass sich König Charles (77) mit seiner Marschroute in der Familie durchsetze, meint Königshaus-Experte Tom Sykes in "The Royalist".

Die Prinzessinnen Beatrice und Eugenie (36), die Töchter von Andrew Mountbatten-Windsor (66) und Sarah Ferguson (66), stehen nach den Skandalen ihrer Eltern ebenfalls in der Kritik. Andrew musste wegen seiner Verstrickungen in den Epstein-Skandal unter anderem alle seine Titel abgeben, die Polizei ermittelt gegen ihn. Ferguson ist nach Enthüllungen über ihre jahrelange Freundschaft zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein abgetaucht.

Beatrice und Eugenie sind nun nach Medienberichten in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt, denen zufolge die Prinzessinnen seit fast zwei Jahrzehnten mietfrei in Königsresidenzen wohnen. Die Miete trägt angeblich König Charles, obwohl weder Beatrice noch Eugenie zu den arbeitenden Mitgliedern der Royal Family gehören.

Beatrice und Eugenie bleiben in der Familie willkommen

Nach der Hochzeit von Prinzessin Annes (75) Sohn Peter Phillips, bei der Andrews Töchter anwesend waren, scheint es nun aber so, dass Beatrice und Eugenie weiter im Kreise der Königsfamilie willkommen sind. Williams Begrüßungskuss auf die Wange seiner Cousine zeugt laut dem Königshaus-Experten Tom Sykes davon, dass König Charles seine enge Familie in dieser Sache hinter sich bringen konnte. Prinz William, der angeblich sehr um das Image der Königsfamilie besorgt ist, habe deutlich gemacht, dass er "sich letztendlich den Wünschen seines Vaters beugen wird, ganz im Sinne der militärischen Grundstrukturen der königlichen Familie", so der Royal-Experte.

Peter Phillips und Harriet Sperling (45) haben sich am Samstag in der All Saints Kirche in Kemble bei Cirencester das Jawort gegeben - vor den Augen von König Charles, Königin Camilla (78), Thronfolger Prinz William und Prinzessin Kate (44). Auch Prinz Edward (62) und Ehefrau Sophie (61) feierten gemeinsam mit Prinzessin Anne die Hochzeit ihres Sohnes. Die Prinzessinnen Beatrice und Eugenie waren gemeinsam mit ihren Ehemännern zur Trauung erschienen.