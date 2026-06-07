Die Prinzessinnen Beatrice und Eugenie scheinen trotz Negativschlagzeilen weiter im engsten Kreis der Königsfamilie willkommen zu sein. Das hat nun auch der besorgte Prinz William deutlich gemacht.
Bedeutet diese Geste mehr als eine herzliche Begrüßung? Prinz William (43) hat seine Cousine Prinzessin Beatrice (37) bei der Hochzeit von Peter Phillips (48) nicht links liegen gelassen, sondern mit einem Kuss auf die Wange begrüßt. Dies zeige, dass sich König Charles (77) mit seiner Marschroute in der Familie durchsetze, meint Königshaus-Experte Tom Sykes in "The Royalist".