Nach Naked Dress von Bella Hadid: Cannes verschärft Kleiderordnung

1 Bella Hadid zeigte 2024 in Cannes (zu) viel Haut. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

Nachdem Stars wie Bella Hadid und Irina Shayk in den letzten Jahren den Dresscode bis zum äußersten strapazierten, verschärft das Filmfestival Cannes nun die Regeln gegen zu viel Nacktheit auf dem roten Teppich. Aber auch zu viel Stoff ist unerwünscht.











Am Dienstag (13. Mai 2025) starten die 78. Filmfestspiele von Cannes - mit verschärftem Dresscode. "Aus Gründen des Anstands ist Nacktheit auf dem roten Teppich sowie in allen anderen Bereichen des Festivals verboten", heißt es in den FAQ der offiziellen Homepage. Wer sich nicht an die Vorschrift hält, dem wird der Zutritt zum roten Teppich verwehrt.