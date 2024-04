Wer könnte auf Thomas Tuchel folgen? Die Frage stellen sich viele, seitdem Ende Februar bekannt wurde, dass der FC Bayern München und der Trainer am Ende dieser Saison getrennte Wege gehen. Damals sagte der Bayerns Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen: „Unser Ziel ist es, mit der Saison 2024/25 eine sportliche Neuausrichtung mit einem neuen Trainer vorzunehmen.“

Der Fußballbundesligist ist also auf Trainersuche. Und seit diesem Freitag ist klar: Julian Nagelsmann wird es schonmal nicht. Laut Medienberichten gab es fortgeschrittene Gespräche mit dem Ex-Coach. Nagelsmann bleibt allerdings bis 2026 Bundestrainer. Damit wird der 36-Jährige das DFB-Team auch noch nach der Heim-Europameisterschaft im Sommer trainieren und soll es zur Weltmeisterschaft in zwei Jahren in den USA, Kanada und Mexiko führen. Aber welche Kandidaten kommen statt ihm als zukünftiger Bayern-Trainer in Frage?

Lesen Sie auch

Kein Kommentar von Max Eberl

Bei hartnäckigen Nachfragen zu diesem Thema hält sich der deutsche Rekordmeister bedeckt. „Ich habe nie Namen kommentiert, aber nie etwas ausgeschlossen“, sagte Sportvorstand Max Eberl am Mittwochabend etwa nach dem 1:0-Sieg in der Champions League gegen den FC Arsenal in der Allianz Arena. „Wir haben sehr viele Gespräche geführt. Und wir wollen irgendwann unseren Trainer präsentieren, wenn beide Seiten Ja sagen.“

Spekuliert wird natürlich trotzdem, darüber geschrieben auch. Laut „Bild“ sind drei Top-Lösungen für Bayern noch möglich:

Ralf Rangnick (65/ Österreich)

(65/ Österreich) Unai Emery (52/Aston Villa)

(52/Aston Villa) Zinedine Zidane (51/zuletzt bis 2021 bei Real Madrid)

Wie die spanische Sportzeitung „Marca“ jüngst ohne Angabe einer weiteren Quelle berichtete, sollen die Münchner in den vergangenen Tagen den Agenten des ehemaligen Erfolgstrainers von Real Madrid kontaktiert haben.

Auch könnte Hansi Flick wieder als Trainer im Gespräch sein. Er soll im Sommer eine neue Herausforderung anstreben. Der 59-Jährige hatte bei den Bayern seine erfolgreichste Zeit als Cheftrainer, gewann mit dem Club unter anderem das Triple. Der „Kicker“ berichtete kürzlich, dass sich Flick ein Comeback beim Rekordmeister vorstellen könne. Außerdem fiel auch der Name des Italieners Roberto De Zerbi (44) vom englischen Erstligisten Brighton & Hove Albion immer wieder,laut „Kicker“ soll der mittlerweile aber kein Thema mehr sein.

Darüber hinaus kursierten in den Medien auch weitere Namen zur Tuchel-Nachfolge – wie etwa Antonio Conte, José Mourinho oder Xabi Alonso. Letzterer verkündete allerdings vor kurzem seinen Verbleib bei Bayer Leverkusen und ist deswegen raus.

Kein Zurück für Tuchel in Trainerfrage beim FC Bayern

Dass Tuchel doch bleibt, gilt als äußerst unwahrscheinlich. Für ihn gibt es kein Umdenken über seine nur bis zum Sommer befristete Tätigkeit als Trainer des FC Bayern. „Ich habe eine Vereinbarung mit dem Verein, die ist kommuniziert und steht“, betonte Tuchel am Freitag vor dem Gastspiel in der Fußball-Bundesliga an diesem Samstag, 20. April (18.30 Uhr) beim 1. FC Union Berlin. Tuchel war gefragt worden, ob er sich vorstellen könne, vielleicht doch bei den Münchnern weiterzumachen.

Als Bayerns Sportdirektor Eberl kürzlich gefragt wurde, ob ein neuer Trainer noch im April feststehen würde, sagte er: „Ich arbeite dran, wir arbeiten dran.“ Der weiße Rauch werde irgendwann aufsteigen.