Nach mutmaßlicher Gruppenvergewaltigung Flüchtlinge belohnen – oder Freiheit einschränken

Von Achim Wörner 29. Oktober 2018 - 14:57 Uhr

Im Gebüsch vor einer Freiburger Discothek soll die Gruppenvergewaltigung geschehen sein. Foto: dpa

In Freiburg hat eine 18-jährige Studentin nach Erkenntnissen der Polizei ein Martyrium erlitten. Ein Deutscher und sieben Syrer sollen an der Tat beteiligt gewesen sein. Die Lehren daraus? Wer sich integriert soll Vorteile haben, wer kriminell ist, stärker überwacht werden, meint unser Kommentator Achim Wörner.

Freiburg - Eine Horde von acht jungen Männern – vor allem syrischer Herkunft, aber auch ein Deutscher – vergewaltigt der Reihe nach eine wehrlose 18-jährige Studentin: eine mutmaßliche Tat von unfasslicher, fast unglaublicher Brutalität. Und doch hat sich dies nach den bisherigen Erkenntnis der Polizei so oder zumindest ähnlich in Freiburg zugetragen. Es gibt sogar ernste Hinweise, dass noch mehr Männer an dieser Gräueltat beteiligt gewesen sein könnten.