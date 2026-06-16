Nach Musks juristischem Vorgehen: ZDF streicht Passage aus Sendung „ZDF heute live“

1 Der US-Tech-Unternehmer Elon Musk Foto: Johannes Neudecker/dpa/Johannes Neudecker

Nach rechtlichen Schritten von Elon Musk hat das ZDF eine Passage aus der Sendung „ZDF heute live“ entfernt. Was genau kritisiert wurde und wie der Sender darauf reagiert hat.











Link kopiert



Nachdem sich der Tech-Unternehmer Elon Musk juristisch gegen einen Beitrag des ZDF über ihn gewehrt hat, hat der Sender die kritisierte Passage entfernt. Elon Musk habe über eine deutsche Anwaltskanzlei eine Unterlassungserklärung zur Anfangsmoderation der Sendung „ZDF heute live“ vom 12. Juni mit dem Titel „Ausschreitungen in Belfast – Wie Musk die Proteste befeuert“ gefordert, teilte der Sender auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. „Das ZDF hat diese abgegeben und die fragliche Passage in der Anmoderation entfernt.“ In der Mediathek ist an der entsprechenden Stelle inzwischen ein Hinweis eingeblendet, in dem es heißt: „Die Anmoderation wurde aus rechtlichen Grünen gekürzt“.