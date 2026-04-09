Nach monatelanger Fahndung: Verurteilte Rechtsextremistin Marla Svenja Liebich in Tschechien gefasst

Die verurteilte Rechtsextremistin Marla Svenja Liebich ist nach monatelanger Fahndung in Tschechien festgenommen worden. Sie sitzt in Gewahrsam, ein Auslieferungsverfahren soll folgen.
Die verurteilte Rechtsextremistin Marla Svenja Liebich ist nach monatelanger Fahndung in Tschechien gefasst worden. Tschechische Polizisten hätten Liebich auf der Grundlage eines europäischen Haftbefehls in Schönbach bei Asch festgenommen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Halle. Zuvor hatte die „Mitteldeutsche Zeitung“ berichtet.