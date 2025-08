Nach Missbrauchs-Prozess: US-Rapper „Diddy“ Combs hofft auf Begnadigung durch Trump

1 Geschworene hatten den US-Rapper in dem viel beachteten Prozess in zwei von fünf Anklagepunkten schuldig gesprochen. (Archivbild) Foto: AFP/ANGELA WEISS

Der wegen Sexualverbrechen schuldig gesprochene US-Rapper Sean „Diddy“ Combs hofft offenbar auf eine Begnadigung durch US-Präsident Donald Trump. Dieser äußerte sich jedoch kritisch.











Der wegen Sexualverbrechen schuldig gesprochene US-Rapper Sean „Diddy“ Combs hofft offenbar auf eine Begnadigung durch US-Präsident Donald Trump: Sie hätten „Kontakt aufgenommen und Gespräche über eine Begnadigung geführt“, sagte Combs’ Anwältin Nicole Westmoreland am Dienstag (Ortszeit) dem Sender CNN. Trump, der in der Vergangenheit wiederholt von seinem Begnadigungsrecht als US-Präsident Gebrauch gemacht hatte, hatte sich in der Vergangenheit ablehnend zu einer möglichen Begnadigung des Rappers geäußert.