1 Der Jugendliche hatte das Mädchen auf dem Schulhof der Ottmar-Mergenthaler-Realschule angesprochen. Foto: 7aktuell.de/NR

Die Polizei hat am Freitag einen 17-Jährigen festgenommen. Er steht im Verdacht am Montag in Kleinglattbach eine Achtjährige missbraucht zu haben. Ob er sich im April auch noch vor weiteren Kindern entblößt hat , ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.











Link kopiert



Eine Achtjährige ist am Montagabend in Kleinglattbach – einem Teilort von Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) – auf einem Schulhof von einem Unbekannten missbraucht worden. Nun vermeldet die Polizei in dem Fall einen Erfolg: Ein 17-Jähriger ist am Freitag als Tatverdächtiger verhaftet worden.