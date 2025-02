Nach Migrationsdebatte und Demos: CDU-Geschäftsstelle in Ludwigsburg beschmiert

1 Eine klare und beleidigende Ansage an die CDU und AfD in Ludwigsburg. Foto: CDU /Kreisverband Ludwigsburg

Am Freitag demonstrierten eine Handvoll Menschen friedlich vor der CDU-Zentrale in Ludwigsburg, zwei Tage später ist die Fassade beschmiert. Kreisvorsitzender Rainer Wieland ist sauer und warnt vor einer Überhitzung des Wahlkampfes.











Am Sonntagmorgen hat es ein böses Erwachen für die CDU im Kreis Ludwigsburg gegeben. Ihre Geschäftsstelle an der Ludwigsburger Friedrich-Ebert-Straße wurde von bisher unbekannten Tätern in der Nacht mit dem Schriftzug „Fuck AfD und CDU“ beschmiert. Der CDU-Kreisvorsitzender Rainer Wieland ist sauer über diese „Gewalt an Sachen“ und hat Strafanzeige erstattet – der Christdemokrat sorgt sich um die undifferenzierte Kommunikation im Wahlkampf.