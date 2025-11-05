Bei einem Event in Los Angeles hat Schauspielerin Kristen Stewart mit deutlichen Worten die Zustände in der US-Filmindustrie angeprangert. Sie kritisierte, wie wenig sich in Hollywood seit der MeToo-Bewegung tatsächlich verändert habe.
Kristen Stewart (35) hat mit einer kämpferischen Rede Missstände im Hollywood-System angeprangert. Bei einem von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences in Los Angeles ausgerichteten Event sprach sie vor Kolleginnen wie Kate Hudson, Julia Louis-Dreyfus, Riley Keough, Felicity Jones oder Alicia Silverstone über mangelnde Gleichberechtigung in der US-Filmindustrie.