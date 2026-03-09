Ein mutiger Zeuge erkennt den mutmaßlichen Täter eines Messerangriffs in Backnang und lotst die Polizei zu ihm. Doch was steckt hinter der Tat?
Nach einem Messerangriff in einer Backnanger Moschee (Rems-Murr-Kreis) lobt die Polizei einen Zeugen, der den Tatverdächtigen in einer Bahn von Backnang nach Stuttgart erkannt und der Polizei gemeldet hatte. Und zwar nicht nur, weil die Meldung nur etwa eine halbe Stunde nach Veröffentlichung der Fahndung und damit sehr schnell kam: „Er hat sich auch sonst wirklich vorbildlich verhalten“, so Robert Kauer, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Aalen.