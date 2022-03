1 Die Polizei konnte zwei Verdächtige verhaften. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Pleul

Ein 21-Jähriger wird Anfang Februar im Stadtgarten durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt. Ermittler konnten nun zwei Verdächtige festnehmen. Die Hintergründe.















Stuttgart-Mitte/Niederlande - Nachdem ein 21 Jahre alter Mann Anfang Februar im Stuttgarter Stadtgarten in Stuttgart-Mitte mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden war, haben Ermittler nun in Stuttgart beziehungsweise in den Niederlanden zwei Verdächtige im Alter von 23 Jahren festgenommen.

Wie die Polizei meldet, war der 21-Jährige am 6. Februar von zunächst unbekannten Tätern im Bereich des Stadtgartens offenbar mit einem Messer so schwer verletzt, dass er zeitweise in Lebensgefahr schwebte. Die Ärzte konnten ihn glücklicherweise mit einer Notoperation retten.

Die Polizei startete umfangreiche Ermittlungen, die dann auch zum Erfolg führten: Bereits am Donnerstag, 24. Februar, nahmen die Ermittler der Kriminalpolizei einen 23-Jährigen in Stuttgart fest. Die Spur seines gleichaltrigen Mittäters führte in die Niederlande. Die dortigen Ermittlungsbehörden konnten den mittels Haftbefehl gesuchten Verdächtigen schließlich am Mittwoch, 2. März, festnehmen. Seine Auslieferung nach Deutschland ist bereits beantragt. Der in Stuttgart verhaftete Verdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft am 24. Februar einem Haftrichter vorgeführt, der den Mann in ein Gefängnis schickte.