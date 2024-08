Drei Tote in Solingen IS-Miliz beansprucht Anschlag für sich – Festnahme in Flüchtlingsunterkunft

Die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) hat sich am Samstagabend gemeldet und erklärt, für den Anschlag in Solingen verantwortlich zu sein. Derweil stürmt die Polizei eine Flüchtlingsunterkunft. Eine Person wird festgenommen.