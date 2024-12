Nachdem Königin Camilla (77) diversen Veranstaltungen aus gesundheitlichen Gründen fernbleiben musste, feierte sie am Mittwochabend (3. Dezember) ihr royales Comeback an der Seite von König Charles (76). Gemeinsam begrüßten sie den Emir von Katar sowie eine seiner drei Frauen im Buckingham-Palast zum Staatsbankett.

Für den feierlichen Anlass hatte sich die Königin in ein rotes Kleid gehüllt - ebenso wie Tamim bin Hamad Al Thanis (44) Ehefrau Sheika Jawaher bint Hamad bin Suhaim Al Thani (39), die in einem dunkelroten Ensemble zum Staatsbankett erschienen war. Zuvor hatten die vier unter anderem mehrere katarische Gegenstände aus der Royal Collection im Buckingham-Palast betrachtet.

Lesen Sie auch

Charles lobt Friedensbemühungen

Laut der britischen BBC hatte der König im Verlauf des Abends seine Gäste für deren "unermüdliche Vermittlungsversuche im Streben nach Frieden innerhalb des vergangenen Jahres" gelobt. Katar habe demnach laut des britischen Monarchen im noch immer tobenden Gaza-Konflikt eine zentrale Rolle in der Befreiung mehrerer israelischer Geiseln gespielt, die während des Hamas-Angriffs im Oktober des vergangenen Jahres verschleppt worden waren.

"Unter den verzweifeltsten Umständen sind Katars anhaltendes Streben, die Beharrlichkeit und die diplomatischen Bemühungen einfach von unschätzbarem Wert", fuhr Charles demnach fort. Der Emir erwiderte dieses Lob und beteuerte, dass Katar und Großbritannien "nicht nur Freunde, sondern Partner" seien.

Auch die Beckhams waren vor Ort

Dem Staatsbankett wohnten unter anderem auch Premierminister Keir Starmer (62) und Oppositionsführerin Kemi Badenoch (44) bei. Während Starmer am royalen Tisch mit dem britischen Königspaar und den Gästen aus Katar Platz nehmen durfte, saß Badenoch laut BBC neben nicht minder namhaften Personen: An ihrem Tisch sollen sich David Beckham (49) nebst Ehegattin Victoria (50) befunden haben.

Sehen lassen konnte sich neben der Gästeliste auch das Menü: So sei etwa als Vorspeise Törtchen mit Hummer und Wachteleiern gereicht worden, zur Hauptspeise habe es Fasan im Wirsingmantel gegeben.

Camilla hatte zuvor die feierliche Begrüßung des Emirs im Freien, die Horse Guards Parade sowie die Kutschfahrt zum Buckingham-Palast wegen ihrer angeschlagenen Gesundheit verpasst. Bereits Anfang November hatte der Palast bekannt gegeben, dass die Königin erkrankt sei und sich deshalb aktuell schonen müsse. Sie nahm nur an vereinzelten Terminen wahr. Bislang war von einer Atemwegsinfektion und "anhaltenden postviralen Symptomen" die Rede. Laut der "Daily Mail" spezifizierte die 77-Jährige ihre Erkrankung jedoch jetzt gegenüber Gästen und sprach von einer Lungenentzündung.

Am Mittwoch (4. Dezember) endet der Staatsbesuch des Emirs und seiner Ehefrau. Vor der Abreise steht jedoch noch ein weiteres Treffen mit dem Premierminister in der 10 Downing Street an.