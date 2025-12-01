Schauspielerin Janine Kunze und ihr Ehemann Dirk Budach zeigten sich beim 10. Kölner Weihnachtscircus von ihrer verliebten Seite. Das Paar, das seit 23 Jahren verheiratet ist, gab sich Küsschen auf dem roten Teppich.
