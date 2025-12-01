Schauspielerin Janine Kunze und ihr Ehemann Dirk Budach zeigten sich beim 10. Kölner Weihnachtscircus von ihrer verliebten Seite. Das Paar, das seit 23 Jahren verheiratet ist, gab sich Küsschen auf dem roten Teppich.

Seit 23 Jahren sind Janine Kunze (51) und ihr Mann Dirk Budach (61) inzwischen verheiratet - und bei Events können sie die Finger immer noch nicht voneinander lassen. Beim 10. Kölner Weihnachtscircus im Palastzelt an der Zoobrücke zeigte sich das Paar am ersten Adventswochenende wieder einmal von seiner verliebten Seite.

Auf dem roten Teppich schmiegte sich die Schauspielerin zärtlich an ihren Mann, er gab ihr ein Küsschen. Dabei trugen die Eheleute einen lässigen Look: Kunze posierte in einer weiten dunkelblauen Hose und Rollkragenpullover, darüber ein langer blauer Wollmantel. Budach wählte eine blaue Jogginghose, einen grauen Kapuzenpulli und ebenfalls einen dunklen Wollmantel.

Später teilte Kunze Eindrücke des Abends auf Instagram und schrieb dazu: "Im Zirkus erscheint alles möglich! Für einen Moment sind wir wieder Kinder, mit weit offenen Augen, Herzklopfen, Staunen und einem leichten Herzen." Die "Die Dreisten Drei"-Darstellerin wünschte ihren Fans "funkelnde Lichter, fliegende Träume, Mut, Magie - und dieses Gefühl, dass das Leben selbst ein Wunder ist" zum ersten Advent.

Seit 23 Jahren verheiratet

Janine Kunze heiratete den Rechtsanwalt und Nachtclub-Gastronom Dirk Budach im Januar 2002 zunächst nach buddhistischer Tradition in Thailand, zwei Monate später im engsten Familienkreis im Standesamt und im September schließlich kirchlich. 2003 kam ihre erste Tochter Lili zur Welt, 2007 folgte Tochter Lola und 2010 Sohn Luiz-Fritz.

Die 51-Jährige postet immer wieder Liebeserklärungen für ihren Ehemann auf Instagram, so auch zum Hochzeitstag im September. "Heute vor 23 Jahren haben wir 'Ja' gesagt! Zu uns, zum gemeinsamen Leben! Wir haben gefeiert, getanzt, gesungen und gelacht, haben die Nacht zum Tage gemacht! Viele Nächte sind zum Tag geworden! Die Liebe ist geblieben!", schrieb sie zu einem Hochzeitsbild.