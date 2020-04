Coronavirus in Stuttgart Kontaktsperre zeigt Wirkung in der Stadt

Die Innenstadt und Ausflugsorte sind im Vergleich zu sonst recht verwaist am Wochenende. Trotz des schönen Wetters halten sich die meisten Menschen an die Kontaktsperre und sind nur allein oder zu zweit unterwegs. Andrang herrscht stattdessen in den Baumärkten.