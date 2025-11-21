Nach Mega-Erfolg Deadpool & Wolverine: Kehrt Hugh Jackman doch noch einmal als Wolverine zurück?

Hugh Jackman hat aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt. Eine erneute Rückkehr als Mutant Wolverine schließt er nach dem Mega-Erfolg "Deadpool & Wolverine" explizit nicht aus.
Es ist seine wohl bekannteste Rolle - trotz Auftritten in umjubelten Werken wie "The Greatest Showman". Ursprünglich war der australische Superstar Hugh Jackman (57) letztmalig im Jahr 2017 im düsteren "Logan - The Wolverine" als mit Adamantium-Klauen bewehrter Superheld Wolverine aufgetreten - bevor ihn Ryan Reynolds (49) und sein Team überzeugen konnten, für "Deadpool & Wolverine" zurückzukehren. Doch war das das Ende der Figur?