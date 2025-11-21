Nach Mega-Erfolg Deadpool & Wolverine: Kehrt Hugh Jackman doch noch einmal als Wolverine zurück?

Hugh Jackman hat aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt. Eine erneute Rückkehr als Mutant Wolverine schließt er nach dem Mega-Erfolg "Deadpool & Wolverine" explizit nicht aus.

Es ist seine wohl bekannteste Rolle - trotz Auftritten in umjubelten Werken wie "The Greatest Showman". Ursprünglich war der australische Superstar Hugh Jackman (57) letztmalig im Jahr 2017 im düsteren "Logan - The Wolverine" als mit Adamantium-Klauen bewehrter Superheld Wolverine aufgetreten - bevor ihn Ryan Reynolds (49) und sein Team überzeugen konnten, für "Deadpool & Wolverine" zurückzukehren. Doch war das das Ende der Figur?

Hugh Jackman wird "nie wieder 'nie' sagen" Bei einem Auftritt in der britischen "The Graham Norton Show" nach einer möglichen Rückkehr als Wolverine gefragt, antwortet Jackman der "Daily Mail" zufolge: "Vielleicht. Ich werde nie wieder 'nie' sagen. Ich habe es ernst gemeint, bis ich meine Meinung geändert habe. Ich habe es einige Jahre lang ernst gemeint." Das Programm wird am Freitagabend in Großbritannien ausgestrahlt.

Nach dieser Aussage fügt Jackman noch scherzhaft hinzu: "Ich habe jetzt zehn Filme gedreht, also denke ich, dass sie genug Material für eine KI-Version von mir haben!"

Mega-Erfolg "Deadpool & Wolverine"

Jackmans Abschied als Wolverine schien nach "Logan - The Wolverine" festzustehen, auch weil seine bei Fans so beliebte Figur am Ende des Films das Zeitliche segnet. Doch das Marvel-Multiversum machte eine Rückkehr in "Deadpool & Wolverine" möglich. Der Superhelden-Blockbuster spielte zudem die atemberaubende Summe von über 1,33 Milliarden US-Dollar an den weltweiten Kinokassen ein. Ein auch für Marvel-Verhältnisse gigantischer Erfolg, der nicht zuletzt die anhaltende Popularität der Figur Wolverine verdeutlicht.

Für den kommenden "Avengers"-Film "Doomsday", der im Dezember 2026 in den Kinos starten wird, ist Jackman indes bislang nicht als Cast-Mitglied bestätigt. Das heißt jedoch nicht, dass er nicht dennoch in dem Werk der "Avengers: Endgame"-Regisseure Joe (54) und Anthony Russo (55) zu sehen sein wird. Schließlich enthalten Marvel-Filme oftmals überraschende, zuvor nicht offiziell angekündigte Auftritte von Superhelden und -heldinnen.