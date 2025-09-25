Nach medizinischem Notfall: Star Trek-Ikone William Shatner wurde ins Krankenhaus eingeliefert

"Star Trek"-Legende William Shatner musste nach einem medizinischen Notfall ins Krankenhaus - der 94-Jährige soll sich jedoch bereits wieder auf dem Weg der Besserung befinden.
William Shatner (94) musste am Mittwoch nach einem medizinischen Notfall ins Krankenhaus gebracht werden. Wie das US-Portal "TMZ" berichtet, erlitt der Schauspieler, der durch seine Rolle als Captain Kirk in "Star Trek" weltbekannt wurde, am späten Nachmittag in seinem Haus in Los Angeles Probleme mit seinem Blutzuckerspiegel.