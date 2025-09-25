Nach medizinischem Notfall: Star Trek-Ikone William Shatner wurde ins Krankenhaus eingeliefert

"Star Trek"-Legende William Shatner musste nach einem medizinischen Notfall ins Krankenhaus - der 94-Jährige soll sich jedoch bereits wieder auf dem Weg der Besserung befinden.

William Shatner (94) musste am Mittwoch nach einem medizinischen Notfall ins Krankenhaus gebracht werden. Wie das US-Portal "TMZ" berichtet, erlitt der Schauspieler, der durch seine Rolle als Captain Kirk in "Star Trek" weltbekannt wurde, am späten Nachmittag in seinem Haus in Los Angeles Probleme mit seinem Blutzuckerspiegel.

Aus Vorsicht rief Shatner demnach selbst den Rettungsdienst. Kurz darauf trafen Sanitäter der Feuerwehr von Los Angeles (LAFD) ein und brachten ihn mit einem Krankenwagen in eine Klinik.

Umfeld gibt Entwarnung

Wie "TMZ" weiter berichtet, gehe es Shatner nach Angaben aus seinem Umfeld inzwischen "gut". Er erhole sich und ruhe sich aus. Für seine Fans weltweit dürfte die Entwarnung eine Erleichterung sein: Der Schauspieler gilt nicht nur als Ikone des Science-Fiction-Genres, sondern auch als eines der prägendsten Gesichter der Popkultur.

Trotz seines hohen Alters ist Shatner weiterhin sehr aktiv: In den vergangenen Monaten trat er regelmäßig öffentlich auf und arbeitete an neuen Projekten rund um seine legendäre Figur Captain Kirk. Im Oktober 2021 war er im Alter von 90 Jahren als Weltraumtourist an Bord eines suborbitalen Flugs ins All und wurde damit der zu diesem Zeitpunkt älteste Mensch, der je im Weltall gewesen ist.