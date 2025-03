Nach medienwirksamer Trennung: Vanessa Borck von coupleontour ist die neue Princess Charming

Wenn die Dating-Show "Princess Charming" in ihre fünfte Staffel startet, wird ein bekanntes Gesicht aus den sozialen Medien die Hauptrolle übernehmen: Vanessa Borck (28), besser bekannt unter ihrem Account-Namen "nessiontour" beziehungsweise "coupleontour", wird im Format nach der Liebe suchen. Das gab RTL jetzt bekannt. Die 28-jährige Content Creatorin bringt eine beeindruckende Fangemeinde mit - auf Instagram folgen ihr über eine Million Menschen.

"Ich bin ein monogamer Mensch, bin sehr romantisch, bin neu auf dem Dating-Markt und weiß noch gar nicht, was das alles mit sich bringen wird. Wie flirtet man überhaupt richtig?", gibt Borck sich noch bescheiden. Diese Unsicherheit kommt nicht von ungefähr, denn die Berlinerin hat eine langjährige Beziehung hinter sich.

Langzeitbeziehung vor TV-Experiment

Im September 2024 verkündeten Vanessa "Nessi" Borck und ihre damalige Partnerin Katharina "Ina" Borck nach acht gemeinsamen Jahren medienwirksam ihre Trennung. Ihr Beziehungsleben hatten die beiden auf dem gemeinsamen erfolgreichen Instagram-Kanal "coupleontour" thematisiert und ihre Fans ausführlich bei ihrer Hochzeit im Juni 2021 sowie bei ihrer anschließenden Kinderwunschbehandlung mitgenommen.

Besonders tragisch: Im Juli 2022 erlitt Ina Borck mit 26 Jahren einen Schlaganfall. Nur wenige Tage später brachte Vanessa die gemeinsame Tochter zur Welt.

So muss Vanessas Traumpartnerin sein

Die neue Princess beschreibt sich selbst als "Herzensmensch", der dazu neigt, Entscheidungen eher emotional als rational zu treffen: "Aber ich glaube, ich sollte häufiger meinen Kopf entscheiden lassen." Für ihre zukünftige Partnerin hat sie klare Vorstellungen: "Ich stelle mir meine Traumpartnerin so vor, dass sie mich unterstützt, dass sie mich mit ganz viel Liebe überschüttet und dass sie auch Interesse daran hat, für immer zusammen zu bleiben und auch monogam zu leben", so Vanessa im Ankündigungsvideo auf Instagram. Sie freue sich auf die "spannendste Zeit meines Lebens".

In ihrer Instagram-Story gab Borck ihrem Millionenpublikum weitere Einblicke in die "Achterbahn" ihrer Gefühlswelt. "Ich hatte Momente, in denen ich einfach nur traurig war, weil mir alles zu viel wurde. Momente, in denen ich mich so sehr auf das gefreut habe, was kommt. Und dann wieder diese Welle der Unsicherheit, die Angst vor dem, was mich erwartet - vor dem Dreh, vor den Gefühlen, vor den Geschichten der Frauen, die ich kennenlernen darf." Ihr Dasein als "Princess Charming" jetzt mit ihrer Community teilen zu können, fühle sich "so befreiend" an - extra wegen ihrer Tätigkeit als Influencerin gebe RTL die "Princess Charming" in diesem Jahr so viel früher bekannt als sonst.

Die Dreharbeiten zur neuen Staffel laufen aktuell in Thailand. Dorthin ist Borck in Begleitung ihrer Schwester und ihrer Tochter gereist, wie sie in den sozialen Medien zeigt. Wann genau die fünfte Staffel "Princess Charming" ausgestrahlt wird, ist bisher noch nicht bekannt.