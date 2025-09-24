Nach massiven Protesten: Trump kritisiert Rückkehr von Jimmy Kimmels Late-Night-Show

US-Präsident Donald Trump attackiert die Rückkehr von Jimmy Kimmels Late-Night-Show – und wirft ABC vor, „99 Prozent demokratischen Müll“ zu senden.
US-Präsident Donald Trump hat die Rückkehr von Jimmy Kimmels Late-Night-Show vor ihrer geplanten Ausstrahlung am Dienstagabend (Ortszeit) kritisiert. In einem Beitrag in seinem Onlinedienst Truth Social machte Trump Kimmel nieder und warf dem Sender ABC mit Blick auf die Demokratische Partei vor, „zu 99 Prozent positiven demokratischen Müll“ zu spielen.