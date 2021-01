1 Omar Sy gibt den Gentleman-Dieb in "Lupin" Foto: Netflix

Die Netflix-Serie "Lupin" räumt zurzeit europaweit ab. Der erste Teil enthält aber nur fünf Folgen. Wann könnte der zweite Teil der ersten Staffel erscheinen?

Die französische Serie "Lupin" startete erst am 8. Januar bei Netflix und katapultierte sich europaweit in kürzester Zeit in die Top-Ten-Listen des Streamingdienstes. Doch der erste Teil der ersten Staffel enthielt magere fünf Folgen und hinterließ die meisten Zuschauer dürstend nach mehr, vor allem weil die fünfte Folge mit einem massiven Cliffhanger endet. Wie lange wird man also warten müssen, bis der zweite Teil erscheint?

Wahrscheinlich nicht allzu lange. Zumindest scheint das der allgemeine Konsens im Netz zu sein. Es steht zwar kein offizielles Startdatum fest, aber April gilt als heißester Tipp. Denn auch die Serie "Unsolved Mysteries" wurde seiner Zeit in zwei Teile aufgeteilt. Der zweite Teil erschien nur drei Monate nach dem ersten - das legt die Vermutung nahe, dass es bei "Lupin" ebenfalls so gehandhabt werden wird. Dass Fans ein ganzes Jahr, wie es zwischen zwei Staffeln oft der Fall ist, warten werden müssen, glauben die wenigsten Zuschauer.

Darum geht es in "Lupin"

Assane Diop, gespielt von Omar Sy (42, "Ziemlich beste Freunde"), verliert als Teenager seinen Vater, nachdem diesem von einer reichen französischen Familie ein Verbrechen angehängt wird, das er nicht begangen hat. Inspiriert von der berühmten Romanfigur Arsène Lupin will er seinen Vater rächen und gerät so in ein Geflecht aus Lügen und Intrigen.