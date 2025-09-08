Nach Massensturz in Bad Dürrheim: Verletzte, Ursache und die Folgen – das sagt der Riderman-Veranstalter

Ein Massensturz mit rund 70 Verletzten beim Riderman in Bad Dürrheim – lässt sich so etwas verhindern? Der Veranstalter Kai Sauser steht nach dem Rad-Drama Rede und Antwort.
„Wir sind noch geschockt.“ Am Tag nach den zwei Massenstürzen während der dritten Etappe des Ridermans rund um Bad Dürrheim sind auch bei Kai Sauser, der das Event mit seinem Bruder Rik organisiert, die Nachwirkungen des Unglücks noch zu spüren. Kein Wunder: Stürze, so sagt der erfahrene Radsport-Veranstalter, gebe es bei Rennen immer wieder – jedoch keinesfalls in diesen Dimensionen.