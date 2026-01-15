Nach Massenprotesten: Angespannte Ruhe im Iran – Sorge vor US-Angriffen wächst

Nach dem brutalen Vorgehen iranischer Sicherheitskräfte herrscht im Land eine angespannte Ruhe. Gleichzeitig wächst nach Drohungen von Trump die Sorge vor neuen Angriffen.
Nach dem brutalen Vorgehen iranischer Sicherheitskräfte gegen die Massenproteste wächst die Sorge vor einem militärischen Konflikt. Entwicklungen in der Region wie Warnungen diplomatischer Vertretungen, aber auch Maßnahmen des US-Militärs und Flugstreichungen lösten Befürchtungen aus, dass US-Präsident Donald Trump seine Drohungen gegen die politische Führung in Teheran wahr machen könnte.