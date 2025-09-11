Nach Massen-Crash in Sindelfingen: Der Busfahrer wurde aus dem Krankenhaus entlassen

Am Mittwoch vor einer Woche schreckte ein heftiger Unfall mit einem Linienbus die Menschen in Sindelfingen auf. Ein neuer Zeugenbericht bestätigt die vermutete Ursache.
Genau eine Woche nach dem spektakulären Unfall mit einem Linienbus in Sindelfingen wurde der Busfahrer jetzt aus dem Krankenhaus entlassen. Das teilt das Busunternehmen Pflieger auf Nachfrage mit. Der 57-Jährige hatte laut Polizeiangaben am frühen Morgen des 3. September einen medizinischen Notfall erlitten, wodurch der Bus bei Rot unkontrolliert über eine Verkehrsinsel rollte, eine Ampel sowie Schilder und Pfosten aus ihren Verankerungen riss, sieben Fahrzeuge vor sich herschob und schließlich gegen ein Unterführungshaus und eine Betonwand prallte.