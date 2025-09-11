Nach Massen-Crash in Sindelfingen: Der Busfahrer wurde aus dem Krankenhaus entlassen

Am Mittwoch vor einer Woche schreckte ein heftiger Unfall mit einem Linienbus die Menschen in Sindelfingen auf. Ein neuer Zeugenbericht bestätigt die vermutete Ursache.

Genau eine Woche nach dem spektakulären Unfall mit einem Linienbus in Sindelfingen wurde der Busfahrer jetzt aus dem Krankenhaus entlassen. Das teilt das Busunternehmen Pflieger auf Nachfrage mit. Der 57-Jährige hatte laut Polizeiangaben am frühen Morgen des 3. September einen medizinischen Notfall erlitten, wodurch der Bus bei Rot unkontrolliert über eine Verkehrsinsel rollte, eine Ampel sowie Schilder und Pfosten aus ihren Verankerungen riss, sieben Fahrzeuge vor sich herschob und schließlich gegen ein Unterführungshaus und eine Betonwand prallte.

Wie durch ein Wunder wurde bei dem Unfall nach bisherigen Erkenntnissen niemand verletzt, lediglich eine Businsassin hatte einen Schock erlitten. Für ihre Ermittlungen hatte die Polizei später noch eine weitere Passagierin ausfindig machen können, die an diesem Mittwochmorgen mit in dem Bus gesessen hatte. Die Frau hatte nach eigenen Angaben unmittelbar miterlebt, wie der Busfahrer bei Rot über die Kreuzung gefahren war und nicht mehr auf Ansprache reagiert habe.

Unsere Empfehlung für Sie Unfall in Sindelfingen Linienbus kracht gegen mehrere Fahrzeuge Ein Linienbus kracht am Mittwochmorgen in Sindelfingen gegen mehrere Fahrzeuge. Die Polizei hat eine erste Vermutung zur Unfallursache.

Zum Unfallzeitpunkt war der Bus laut Polizei mit rund 40 Stundenkilometern unterwegs – schnell genug, um eine Spur der Verwüstung nach sich zu ziehen. Nach bisherigen Schätzungen hat der Unfall einen Sachschaden von insgesamt rund 300 000 Euro verursacht.

Busunternehmen betont Sicherheitsstandards

Nach Auskunft des Böblinger Busunternehmens Pflieger wurde der Fahrer am Mittwoch aus dem Krankenhaus entlassen. Über den medizinischen Notfall hinaus habe der Mitarbeiter bei dem Unfall keine Verletzungen erlitten. Man gehe aber davon aus, dass es wohl noch etwas dauern wird, bis der 57-Jährige sich wieder hinters Steuer setzen kann. „Wir werden ihn erst wieder als Busfahrer im Linienverkehr fahren lassen, wenn er zu 100 Prozent einsatzfähig ist“, sagt Geschäftsführer Dirk Neurath.

„Für uns hat Sicherheit bezogen auf unsere Kunden, Beschäftigten, Fahrzeuge und Infrastruktur oberste Priorität“, betont Neurath. Vor Dienstantritt müsse sich deshalb jeder Fahrer und jede Fahrerin in der Fahrdienstleitung melden. Dort versorge man sie mit Informationen zur Verkehrslage oder geänderten Fahrwegen, vor allem aber finde hier eine allgemeine Einschätzung der Einsatzfähigkeit statt. Die medizinischen Probleme, die wohl zu dem Unfall geführt hatten, seien aber nicht vorhersehbar gewesen, so der Geschäftsführer.

„Wir, sowohl die Geschäftsführung wie auch die Belegschaft, sind sehr betroffen von dem Unfall“, sagt Dirk Neurath. Sollten sich weitere Möglichkeiten ergeben, die Sicherheit in den Fahrzeugen noch weiter zu verbessern, werde man diese prüfen, kündigt der Geschäftsführer an.