Nach Marathon-Debatte: Neue Babis-Regierung in Tschechien gewinnt Vertrauensfrage

3 Tschechiens Ministerpräsident Andrej Babis kann nach einer gewonnenen Vertrauensabstimmung weiterregieren. (Archivbild) Foto: Deml Ondøej/CTK/dpa

Tschechiens neuer Regierungschef Andrej Babis sieht die bisherige Ukraine-Unterstützung und die EU-Klimapolitik kritisch. Nach einer hitzigen Debatte erhält sein Kabinett das Vertrauen im Parlament.











Prag - Die neue tschechische Regierung unter dem Ministerpräsidenten und Milliardär Andrej Babis hat die vorgeschriebene Vertrauensabstimmung im Parlament gewonnen. Einen Monat nach der Ernennung des rechtsgerichteten Kabinetts stimmten 108 Abgeordnete mit Ja und 91 mit Nein. Der Koalition gehören neben der rechtspopulistischen ANO von Babis auch die Autofahrerpartei Motoristen und die ultrarechte Freiheit und direkte Demokratie (SPD) an. In Tschechien sieht die Verfassung vor, dass jede neuernannte Regierung binnen 30 Tagen die Vertrauensfrage stellen muss.