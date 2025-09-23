Nach Luftraumverletzungen: Litauen lockert Regeln zum Abschuss von Drohnen

Die litauische Verteidigungsministerin hat gelockerte Regeln zum Abschuss von Drohnen angekündigt. Damit reagiert Litauen auf die vorangegangenen Luftraumverletzungen.
Litauen hat seine Regeln zum Abschuss von Drohnen gelockert, die den Luftraum des Landes verletzen. Die litauische Verteidigungsministerin Dovile Sakaliene sagte am Dienstag vor dem Parlament, dass sie oder eine andere „berechtigte Person“ ab dem 1. Oktober den Abschuss einer Drohe, die in einen beschränkten oder geschlossenen Luftraum fliege, anordnen könne.