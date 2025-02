Nach Luftfahrunglück in Washington: Team von Musks Firma SpaceX soll Luftfahrt „sicherer“ machen

1 Elon Musks Team der Raumfahrtfirma SpaceX soll das Kommandozentrum der US-Flugaufsichtsbehörde besuchen. (Archivbild) Foto: AFP/JIM WATSON

Knapp drei Wochen nach dem Luftfahrtunglück in Washington soll ein Team der Raumfahrtfirma SpaceX von Elon Musk das Kommandozentrum der US-Flugaufsichtsbehörde besuchen.











Knapp drei Wochen nach dem Luftfahrtunglück in Washington mit 67 Toten ist am Montag ein Team des Raumfahrtunternehmens SpaceX von Elon Musk zu einem Besuch im Kommandozentrum der US-Flugaufsichtsbehörde FAA erwartet worden. Der Besuch der SpaceX-Mitarbeiter solle dabei helfen, die Flugkontrollen zu modernisieren und „sicherer“ zu machen, kündigte Verkehrsminister Sean Duffy am Sonntag an.