A81 noch bis in den Nachmittag voll gesperrt

Nach einem Lkw-Brand ist die Autobahn 81 weiter in beide Richtungen voll gesperrt. Die Vollsperrung zwischen Sulz am Neckar (Kreis Rottweil) und Empfingen (Kreis Freudenstadt) wird nach Polizeiangaben noch bis in den Nachmittag andauern.