Nach Lkw-Brand bei Pforzheim: A8 Richtung Karlsruhe wieder befahrbar

1 Die Sperrung ist wieder aufgehoben. (Symbolbild) Foto: I/IMAGO/Medien Service Mueller/Oliver Mueller

Ein technischer Defekt soll den Lkw-Brand auf der A8 bei Pforzheim ausgelöst haben. Einen Tag nach dem Vorfall wird die Sperre in Richtung Karlsruhe wieder aufgehoben.











Nach dem Brand eines mit Fahrzeugen beladenen Lastwagens ist die Autobahn 8 bei Pforzheim in Richtung Karlsruhe wieder befahrbar. Der zuvor beschädigte Fahrbahnbelag sei nun erneuert, sagte eine Polizeisprecherin. Auf dem Whatsapp-Kanal der Polizei hieß es am Nachmittag: „Wir freuen uns, euch mitteilen zu können: Die Sperrung der A8 ist beendet!“