Nach Lissabon-Drama: Fragen zu Standseilbahnen im Südwesten

In der portugiesischen Hauptstadt Lissabon verunglückt eine Seilbahn. Viele Menschen sterben, viele weitere werden verletzt. Wie sicher sind die Standseilbahnen im Südwesten?
Nach dem katastrophalen Unglück einer Standseilbahn in Lissabon mit vielen Toten und Verletzten verweist das Regierungspräsidium Freiburg auf die Sicherheit und die regelmäßigen Kontrollen der sieben Standseilbahnen im Südwesten. Bisher seien keine Unfälle bekannt und die technischen Unterschiede zu der am Donnerstag in der portugiesischen Hauptstadt havarierten Bahn beträchtlich.