Nach Lightyear-Kontroverse: Snoop Dogg zeigt Flagge für LGBTQ-Gemeinschaft

Vom Kritiker zum Unterstützer: Snoop Dogg engagiert sich für LGBTQ-Jugendliche. Gemeinsam mit GLAAD nimmt der Rapper am Spirit Day teil und hat mit einem "The Voice"-Kandidaten einen Song aufgenommen. In seiner Kinderserie "Doggyland" singt er: "Love is Love".

Es ist ein bemerkenswerter Sinneswandel: Snoop Dogg (53), der vor Kurzem noch die Darstellung eines gleichgeschlechtlichen Paares im Disney-Film "Lightyear" kritisiert hatte, macht jetzt gemeinsame Sache mit LGBTQ-Organisationen. Der Rapper hat sich mit GLAAD (Gay and Lesbian Alliance Against Defamation) zusammengetan, um am 16. Oktober den Spirit Day zu unterstützen - eine jährliche Initiative, bei der Tausende Prominente, Medien und Unternehmen die Farbe Lila tragen und ihre Solidarität mit queeren Jugendlichen zeigen.

Im Gespräch mit Jeremy Beloate, einem Kandidaten aus der US-Show "The Voice", diskutierte er über die Bedeutung des Spirit Day. Beloate, der offen zur LGBTQ-Community gehört, war Teil von "Team Snoop" in der NBC-Reality-Serie. Die beiden redeten zudem über ihre Freundschaft, die während der Show entstanden ist, und kündigten neue Musik an.

Persönliche Geschichten gegen Mobbing

Beloate erzählte dem Rapper von seinen eigenen Erfahrungen mit Mobbing als Kind und gab Tipps für andere Betroffene. Doch Snoop geht noch einen Schritt weiter: Er hat mit Beloate einen Song namens "Love is Love" aufgenommen, der in einer neuen Folge seiner animierten Kinderserie "Doggyland" auf YouTube zu hören ist. Beloate leiht einem Welpen namens Zippy seine Stimme, der neu zur Doggyland-Familie stößt und über Liebe singt.

"Es geht um Elternschaft. Es geht um Situationen, die Kinder auf der ganzen Welt gerade durchmachen. Wir versuchen einfach, mehr Klarheit darüber zu schaffen, wie wir leben", erklärte Snoop im Gespräch mit Beloate. Die Musik sei eine wunderbare Brücke, um Verständnis zu schaffen.

"Liebe ist der Schlüssel"

Und dann wird der Hip-Hop-Mogul noch deutlicher, was seinen Sinneswandel seit der "Lightyear"-Kontroverse betrifft: "Es ist eine schöne Sache, dass Kinder Eltern aus allen Lebensbereichen haben können, ob es nun zwei Väter, zwei Mütter oder was auch immer ist - Liebe ist der Schlüssel."