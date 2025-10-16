Nach Lightyear-Kontroverse: Snoop Dogg zeigt Flagge für LGBTQ-Gemeinschaft

Vom Kritiker zum Unterstützer: Snoop Dogg engagiert sich für LGBTQ-Jugendliche. Gemeinsam mit GLAAD nimmt der Rapper am Spirit Day teil und hat mit einem "The Voice"-Kandidaten einen Song aufgenommen. In seiner Kinderserie "Doggyland" singt er: "Love is Love".
Es ist ein bemerkenswerter Sinneswandel: Snoop Dogg (53), der vor Kurzem noch die Darstellung eines gleichgeschlechtlichen Paares im Disney-Film "Lightyear" kritisiert hatte, macht jetzt gemeinsame Sache mit LGBTQ-Organisationen. Der Rapper hat sich mit GLAAD (Gay and Lesbian Alliance Against Defamation) zusammengetan, um am 16. Oktober den Spirit Day zu unterstützen - eine jährliche Initiative, bei der Tausende Prominente, Medien und Unternehmen die Farbe Lila tragen und ihre Solidarität mit queeren Jugendlichen zeigen.