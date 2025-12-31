Nach dem Liebes-Comeback haben sie jetzt Nägel mit Köpfen gemacht: Marcus Höfl, Ex-Mann von Skistar Maria Riesch, hat seiner früheren Partnerin Marion Popp in Kitzbühel das Jawort gegeben. Das verkündeten sie via Instagram mit einigen Fotos.
Rund 16 Jahre lang gingen sie getrennte Wege, dann fanden sie wieder zusammen. Und jetzt haben Sportmanager Marcus Höfl (51) und Marion Popp (50) ihre Ankündigung wahrgemacht und sich zum Jahresende das Jawort gegeben. Das Paar, das bis 2009 schon einmal liiert war und einen gemeinsamen Sohn hat, heiratete in Kitzbühel.