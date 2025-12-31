Nach dem Liebes-Comeback haben sie jetzt Nägel mit Köpfen gemacht: Marcus Höfl, Ex-Mann von Skistar Maria Riesch, hat seiner früheren Partnerin Marion Popp in Kitzbühel das Jawort gegeben. Das verkündeten sie via Instagram mit einigen Fotos.

Rund 16 Jahre lang gingen sie getrennte Wege, dann fanden sie wieder zusammen. Und jetzt haben Sportmanager Marcus Höfl (51) und Marion Popp (50) ihre Ankündigung wahrgemacht und sich zum Jahresende das Jawort gegeben. Das Paar, das bis 2009 schon einmal liiert war und einen gemeinsamen Sohn hat, heiratete in Kitzbühel.

"Herr & Frau Höfl" Am Mittwochmittag teilte das Paar auf seinen Instagram-Accounts Fotos in Hochzeitskleidung. Marcus Höfl, der zuvor mit Skistar Maria Riesch (41) verheiratet war, strahlt in einem weißen Smoking und mit einer schwarzen Fliege, seine Braut trägt ein weißes Kleid mit Raffungen und einen Strauß mit weißen Rosen. Dazu teilten sie mit: "Sieht so aus, als hätten wir es geschafft. 31.12.2025 - Frohes neues Jahr wünschen Herr & Frau Höfl."

Im Interview mit "Gala" hatte der Sportmanager erzählt, wie aus Freundschaft wieder Liebe wurde. Sein Vater war Ende letzten Jahres an Krebs erkrankt und starb im Februar. "Das war eine wahnsinnig schwere Zeit für mich. Marion, die gerade getrennt war, hat mich sehr unterstützt. Wir haben viel Zeit miteinander verbracht, und dann haben wir irgendwann gemerkt: Da ist noch viel Zuneigung und Liebe."

Kitzbühel ist ihre Wahlheimat

Der Antrag erfolgte dann in New York, wo Höfl eine Wohnung besitzt. Das Paar will in Zukunft in der US-Metropole viel Zeit verbringen. Aber auch Kitzbühel, wo nun die Silvester-Hochzeit stattfand, hat für die beiden eine besondere Bedeutung. Marion Popp bezeichnet es als Wahlheimat, "der Ort, mit dem wir so viele gemeinsame Erinnerungen verbinden. Und der Platz, an dem besonders zu Silvester die meisten unserer Freunde sind".

Nach Ehe-Aus waren beide wieder frei

Im August 2024 hatten Marcus Höfl und Maria Riesch ihre Trennung nach 13 Ehejahren bekannt gegeben, im Januar 2025 wurde die Ehe geschieden. Marion Popp war von 2014 bis Ende 2024 mit Ex-DFB-Präsident Wolfgang Niersbach (75) zusammen. Erst im Oktober 2023 hatten die beiden geheiratet. Im September 2025 gaben Höfl und Popp bekannt, dass sie wieder zueinander gefunden haben.