"Ich bin gefühlt durch alle Höllen gegangen": Schlagersängerin Michelle (54) hat erstmals darüber gesprochen, wie schwer die Trennung von Eric Philippi (29) für sie war und wie der Prozess der Heilung, in dem sie sich gerade befindet, aussieht. In einem Instagram-Livestream erklärte sie, dass sie gelernt habe, in allem Schlechtem, "immer irgendwie das Gute zu sehen".

Dennoch sei die Trennung am Anfang "extrem schwierig" gewesen. Die Situation habe ihr gezeigt, wie angreifbar sie sei und wie sehr sie noch an vielen Dingen arbeiten müsse. Das sei in den letzten Wochen ein sehr harter Prozess gewesen, so die 54-Jährige: "Ich bin gefühlt durch alle Höllen gegangen, die man haben kann, ich habe gehasst, ich habe Wut gehabt, ich habe ihn zum Teufel gejagt, ich habe getrauert, ich habe so viel geweint." Sie habe zunächst nicht verstanden, dass es nur ein Teil in ihr ist, der verletzt sei: "Das ist eine Erkenntnis, die ganz wichtig war."

So sieht ihr Heilungsprozess aus

Sie sei dann in die Heilung gegangen und habe versucht, den Trennungsschmerz aus einem anderen Aspekt zu sehen: "Warum tut mir das eigentlich so weh?" Michelle erklärte auch, sie habe die Trennung noch nicht weggesteckt, sie sei "weiter im Verarbeitungsprozess, aber ich habe gelernt, dass alles, was im Leben passiert, auch wenn man es im Moment noch nicht versteht, so sein soll". Sie habe verstanden, dass sie noch viel Selbstheilung vor sich habe und viel aufarbeiten müsse, damit sie nicht mehr in eine Situation komme , "in der das so verdammt weh tun kann", fügte sie hinzu.



Nach der Trennung, die für sie "sehr unerwartet" kam, wie sie ebenfalls sagte, sei sie nicht in der Lage gewesen, an sich zu arbeiten. "Dafür muss man erst einmal durch diesen Schmerz und die Trauerphase durch, um wieder selbst bei sich anzukommen: Das hat bei mir verdammt lange gedauert." Inzwischen gehe es ihr besser, verriet sie weiter. Auch weil sie offenbar zu der Erkenntnis gekommen ist, dass Glaubenssätze, die zum Teil in ihr verankert sind, dafür gesorgt haben, dass sie sich so schlecht gefühlt habe. Diese negativen Glaubenssätze auszutauschen, sei nun der Heilungsprozess.

Trennung wurde Anfang Mai bekannt

Die Trennung von Eric Philippi und Michelle wurde Anfang Mai bekannt. Kurz zuvor war er bei ihrem Abschiedskonzert in Berlin auf die Knie gegangen. Liiert waren sie seit 2022, ein Jahr später machten sie die Beziehung öffentlich. Bereits 2024 hielt Philippi schon einmal um Michelles Hand an.