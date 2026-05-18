Nach der überraschenden Trennung von Eric Philippi spricht Michelle offen über ihre Gefühle. "Ich bin gefühlt durch alle Höllen gegangen", sagt die Sängerin über die Zeit nach dem Liebes-Aus.
"Ich bin gefühlt durch alle Höllen gegangen": Schlagersängerin Michelle (54) hat erstmals darüber gesprochen, wie schwer die Trennung von Eric Philippi (29) für sie war und wie der Prozess der Heilung, in dem sie sich gerade befindet, aussieht. In einem Instagram-Livestream erklärte sie, dass sie gelernt habe, in allem Schlechtem, "immer irgendwie das Gute zu sehen".