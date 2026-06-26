Obwohl die DFB-Elf gegen Ecuador verloren hat, kann die ARD sowohl im linearen TV als auch im Internet eine erfolgreiche Zwischenbilanz zur Fußball-WM 2026 ziehen, die noch bis zum 19. Juli läuft.

Die erste Hürde ist geschafft, sowohl bei der deutschen Fußballnationalmannschaft als auch bei der ARD. Zwar hat das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) sein letztes Vorrundenspiel gegen Ecuador verloren, die ARD zeigt sich aber als Gewinner. Nicht nur die TV-Quote vom Donnerstag konnte überzeugen, auch das Online-Angebot schneidet bislang gut ab, wie in einer Zwischenbilanz zur Fußball-WM 2026 mitgeteilt wird. Zuvor war bereits von der AGF Videoforschung ermittelt worden, dass fast 18,5 Millionen Menschen in Deutschland das Spiel vom 25. Juni im Ersten eingeschaltet hatten. Das reichte für einen hervorragenden Marktanteil von knapp 72 Prozent.

Nachdem die Nationalmannschaft die Gruppenphase abgeschlossen hat, veröffentlicht die ARD eine Zwischenbilanz, die sowohl auf das lineare TV als auch auf die online zugänglichen Angebote eingeht. Demzufolge erreichte die ARD mit allen 14 gezeigten Spielen, die vor 02:00 Uhr nachts deutscher Zeit angepfiffen wurden, im Durchschnitt knapp 7,4 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer - ein durchschnittlicher Marktanteil von 43,3 Prozent.

Quoten-Highlights waren zwei Deutschland-Matches

Die in Sachen Quote bislang während der WM in Kanada, Mexiko und den USA für die ARD erfolgreichsten Matches waren zwei der Gruppenspiele der DFB-Elf. Das Auftaktspiel des Teams gegen Curaçao sahen im Schnitt laut ARD 24 Millionen Menschen (70 Prozent Marktanteil), das zweiterfolgreichste Spiel war die bereits erwähnte Partie gegen Ecuador. Insgesamt habe man mit den TV-Übertragungen in der ARD bislang nicht ganz 49 Millionen Zuschauende in Deutschland erreicht - und damit 61,6 Prozent aller hiesigen potenziellen TV-Nutzerinnen und -Nutzer.

Auch die Online-Angebote über die ARD-Mediathek und bei "sportschau.de" waren demzufolge erfolgreich. Insgesamt habe es bislang etwa 24 Millionen Abrufe gegeben. Auch hier war das erste Gruppenmatch gegen Curaçao das Quoten-Highlight mit rund 6,5 Millionen Abrufen.

So geht es im Ersten und im ZDF weiter

ARD und ZDF übertragen ohne kostenpflichtiges Abo insgesamt 60 Spiele der Fußball-WM 2026 live, darunter auch das Finale und alle weiteren Spiele mit deutscher Beteiligung. MagentaTV besitzt unterdessen die Rechte zur Live-Übertragung aller 104 Matches des Turniers.

Am 28. Juni gibt es im Ersten und in der Mediathek um 21:00 Uhr live den Anstoß zum Sechzehntelfinale Südafrika gegen Kanada zu sehen. Weiter werden am 30. Juni ab 19:00 Uhr das Spiel der Elfenbeinküste gegen einen noch offenen Gegner, am 1. Juli ab 18:00 Uhr das Match mit dem Gewinner der England-Gruppe, ab 22:00 Uhr die Partie mit dem Sieger der Belgien-Gruppe und am 2. Juli ab 21:00 Uhr das Match mit dem Ersten der Spanien-Gruppe gezeigt.

Das ZDF überträgt unter anderem am 27. Juni und in der Nacht auf den 28. Juni einige der letzten Vorrundenspiele, darunter Kroatien gegen Ghana ab 23:00 Uhr, Kolumbien gegen Portugal ab 01:30 Uhr und Algerien gegen Österreich ab 04:00 Uhr morgens. Auch in der K.o.-Phase werden neben dem Finale Matches im ZDF gezeigt. Deutschlands Partie am 29. Juni wird ab 22:30 Uhr live übertragen. Fest steht bislang, dass die DFB-Elf im Sechzehntelfinale auf den Dritten aus der Gruppe A, B, C, D oder F treffen wird.