Obwohl die DFB-Elf gegen Ecuador verloren hat, kann die ARD sowohl im linearen TV als auch im Internet eine erfolgreiche Zwischenbilanz zur Fußball-WM 2026 ziehen, die noch bis zum 19. Juli läuft.
Die erste Hürde ist geschafft, sowohl bei der deutschen Fußballnationalmannschaft als auch bei der ARD. Zwar hat das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) sein letztes Vorrundenspiel gegen Ecuador verloren, die ARD zeigt sich aber als Gewinner. Nicht nur die TV-Quote vom Donnerstag konnte überzeugen, auch das Online-Angebot schneidet bislang gut ab, wie in einer Zwischenbilanz zur Fußball-WM 2026 mitgeteilt wird. Zuvor war bereits von der AGF Videoforschung ermittelt worden, dass fast 18,5 Millionen Menschen in Deutschland das Spiel vom 25. Juni im Ersten eingeschaltet hatten. Das reichte für einen hervorragenden Marktanteil von knapp 72 Prozent.