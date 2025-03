Nach Lets Dance-Niederlage: Christina Hänni genießt Zeit zu Hause

Gemeinsam mit ihrem Promi-Schützling, Comedian Osan Yaran (38), hat Christina Hänni (35) als erste das Tanzparkett von "Let's Dance" (seit 2006 auf RTL) verlassen müssen. Darüber ist die Profitänzerin aber nur teilweise traurig, wie sie in der neusten Folge von "Let's Dance - der offizielle Podcast" verraten hat.

"Es ist wahnsinnig schade", betonte Hänni in Bezug auf ihren letzten Platz bei "Let's Dance", fügte jedoch später in der Podcast-Episode hinzu, wie schön es sei, wieder zu Hause bei ihrem Ehemann Luca (30) und ihrer gemeinsamen Tochter zu sein. "Ich genieße es total, also das ist wahnsinnig schön, auch so ein festes Familien-Gefüge zu Hause zu haben, zu dem du dann zurückkommst", so Hänni.

Luca Hänni ging "lieberweise in Elternzeit"

Dennoch sei Hänni über den frühen "Let's Dance"-Rauswurf traurig - nicht nur wegen ihres Tanzpartners, sondern auch wegen ihres Mannes, der "lieberweise in Elternzeit" gegangen ist, um sie zu unterstützen. "Das heißt, er ist jetzt beruflich ein bisschen zurückgetreten und kümmert sich vorwiegend um die Kleine, auch jetzt bis zum Rest der Staffel noch, weil das schon geplant war", erklärte die 35-Jährige. Umso sehr genieße sie nun die gemeinsame Zeit mit ihrem Mann und ihrer Tochter.

Ihren Mann in seiner Rolle als Vater zu sehen, mache Hänni sehr glücklich: "Man liebt ja seinen Mann, wenn man ihn so bei sich hat. Aber wenn ich ihn mit unserer Tochter sehe und wie gut er das jetzt macht, dann verliebt man sich nochmal ganz neu in seinen Mann." Während der 30-Jährige für "Action" in der Erziehung sorge, sei Hänni diejenige, bei der ihre Tochter sich "sofort einkuschelt und schlafen möchte".

Christina und Luca Hänni verliebten sich bei "Let's Dance"

Christina und Luca Hänni hatten sich 2020 bei "Let's Dance" kennengelernt. Zusammen tanzten sie sich auf den dritten Platz der RTL-Show. Schon während der Dreharbeiten sprühten die Funken. Hänni habe das lange Zeit aber nicht zulassen wollen, wie sie ebenfalls im RTL-Podcast verriet. "Ich habe gedacht, wenn das Ganze vorbei ist, dann platzt diese kleine Blase. Dann merkst du, dass nur der 'Let's Dance'-Glitzer darüber gestreut wurde", erinnerte sich Hänni.

Dennoch gab sich das Paar nach "Let's Dance" die Zeit, sich kennenzulernen. "Da war sehr schnell klar: Das ist doch nicht nur der 'Let's Dance'-Zauber." Ihre Liebe krönten sie 2023 mit einer Hochzeit im italienischen Piemont. Etwa ein Jahr später erblickte im Juni 2024 ihre Tochter das Licht der Welt. Gemeinsam wohnt die dreiköpfige Familie in der Schweiz, Luca Hännis Heimatland.

"Let's Dance" geht nun ohne Yaran und Hänni weiter. Jeden Freitag um 20:15 Uhr treten die Promis mit ihren Tanzprofis live auf RTL an - bis zum großen Finale am 23. Mai 2025.