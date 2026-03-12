Nach Leichenfund: Tote in Mannheim war 19-Jährige – Jugendlicher festgenommen

Einen Tag nach dem Fund einer toten Frau in einem Wald bei Mannheim gibt die Polizei erste Details bekannt. Eine Sonderkommission mit rund 60 Beamten ermittelt in dem Fall.

Bei der toten Frau in einem Wald bei Mannheim handelt es sich laut Polizei um eine 19-Jährige, die nach derzeitigem Stand Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Ein 17-Jähriger sei dringend tatverdächtig und festgenommen worden. Er befinde sich in polizeilichem Gewahrsam und werde einem Haftrichter vorgeführt, teilte die Polizei mit. Weitere Angaben zu den Umständen der Tat und zum Motiv machten die Ermittler zunächst nicht. Diese seien Gegenstand der Ermittlungen, hieß es.

Eine Spaziergängerin hatte die tote Frau Polizeiangaben zufolge am Mittwoch um kurz nach 8 Uhr entdeckt. Das Gebiet rund um den Fundort der Leiche sei weiträumig abgesucht worden. Die Kriminalpolizei richtete eine Sonderkommission mit rund 60 Beamtinnen und Beamten ein.

Die vorläufigen Untersuchungsergebnisse der Rechtsmedizin bestätigten demnach den Verdacht auf eine Gewalttat. Der 17-Jährige wurde laut Polizei noch am Mittwochabend festgenommen. Zeuginnen und Zeugen sowie Menschen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Bei dem Wald, in dem die Leiche gefunden wurde, handelt es sich um ein beliebtes Naherholungsgebiet in der Nähe eines Wohngebietes mit frei stehenden Einfamilienhäusern und Reihenhäusern. Zu dem Gebiet gehören unter anderem ein Weiher, ein Wildgehege, ein Spielplatz und Einkehrmöglichkeiten. Am Donnerstag war nichts mehr von dem Polizeieinsatz zu sehen. Zahlreiche Jogger und Spaziergänger waren unterwegs.