Nach Leichenfund in Nürtingen: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Einen schnellen Ermittlungserfolg verzeichnet die Polizei im Fall der getöteten 66-jährigen Frau, die am Sonntagnachmittag aus dem Neckar in Nürtingen geborgen wurde: Einsatzkräfte haben am Donnerstagmorgen einen 37-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen, der das Opfer offenbar kannte. Zum Tatvorwurf schweigt er, macht derzeit von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch, teilt das Polizeipräsidium Reutlingen mit.