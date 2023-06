1 Die Polizei hat im Fall des getöteten Mannes in Jestetten einen weiteren Zeugenaufruf gestartet. (Symbolbild) Foto: dpa/Roland Weihrauch

Am 9. Juni finden Passanten in Jestetten die Leiche eines 31 Jahre alten Schweizers. Schnell ist klar, dass der Mann gewaltsam zu Tode kam. Nun startet die Polizei einen weiteren Zeugenaufruf.









Die Umstände rund um den gewaltsamen Tod eines Schweizers am Rheinufer in Jestetten (Kreis Waldshut) beschäftigen weiter Polizei und Staatsanwaltschaft. Der 31-Jährige, der dem Obduktionsergebnis zufolge an einem Schädelhirntrauma starb, hatte sich am Flussufer rund 400 Meter flussabwärts der Zollbrücke offenbar eine Lagerstätte mit Hängematte eingerichtet und könnte so Spaziergängern aufgefallen sein, teilten die Ermittlungsbehörden am Samstag mit. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen, um das Verbrechen aufzuklären.