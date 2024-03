Nach Leichenfund in Hockenheim: Tote war ukrainische Geflüchtete – Mutter und Tochter vermisst

Nach Leichenfund in Hockenheim

3 Die Polizei sucht weiterhin nach der Mutter und der Tochter der Toten. Foto: dpa/René Priebe

Die Ermittler in Hockenheim gehen von einem Gewaltverbrechen aus und bitten die Bevölkerung um Hilfe bei der Suche nach Mutter und Tochter der Toten. Bisher fehlt von den beiden jede Spur. Die Bilder der Vermissten befinden sich in unserer Fotostrecke.











Bei der in Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) gefundenen Toten handelt es sich nach Angaben der Polizei um eine ukrainische Geflüchtete. Die 27-Jährige sei mit ihrer fünf Wochen alten Tochter und ihrer Mutter in einer Flüchtlingsunterkunft im Rhein-Neckar-Kreis untergebracht gewesen, teilte ein Sprecher der Polizei am Dienstag mit. Von dem Baby und der Mutter fehlt demnach jede Spur. „Wir haben derzeit keine Anhaltspunkte, wo sich die beiden aufhalten könnten“, sagte der Sprecher. Die Mutter gelte als eine der wichtigsten Zeuginnen, weil sie womöglich die letzte gewesen sei, die Kontakt zu ihrer Tochter gehabt habe.