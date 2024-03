2 Die Leiche der 27-Jährigen war am Rheinufer in Hockenheim gefunden worden, die Mutter wird noch vermisst. Foto: dpa/René Priebe

Eine Sonderkommission sucht mit Hubschraubern und Tauchern nach der 51-Jährigen, die als eine der wichtigsten Zeugen im Fall der toten Frau vom Rheinufer gilt. Zwei Tatverdächtige sitzen in U-Haft.











Nach dem Fund einer toten Frau in Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) vor eineinhalb Wochen sucht die Polizei weiter nach der Mutter des Opfers. „Genaue Hinweise, wo sich die Dame befinden könnte, haben wir aktuell nicht“, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Die Sonderkommission „Rampe“ suche mit Hubschraubern sowie mit Tauchern Seen ab. „Wir gehen allen Eventualitäten nach.“ Es gebe auch weiterhin Hinweise aus der Bevölkerung. Die 51-Jährige gilt als eine der wichtigsten Zeuginnen, weil sie womöglich die letzte gewesen ist, die Kontakt zu ihrer Tochter gehabt habe. Ein Foto der Vermissten befindet sich in unserer Bildergalerie.