Nach Lawinenabgang in Tirol Zweiter deutscher Skifahrer tot geborgen

Von red/dpa 06. Januar 2018 - 12:40 Uhr

Rettungskräfte sind bei Kühtai in Österreich nach einem Lawinenabgang im Einsatz. Foto:

Der junge Mann, der in den Tiroler Alpen von einer Lawine verschüttet wurde, ist inzwischen gefunden worden. Die Rettungskräfte konnten nichts mehr für ihn tun.

Kals - Nach dem Lawinenabgang in den Tiroler Alpen ist ein zweiter Skifahrer aus Bayern tot unter den Schneemassen gefunden worden. Am Samstagmorgen bargen Bergretter den 26-Jährigen, wie Polizei-Einsatzleiter Franz Riepler der Deutschen Presse-Agentur sagte. „Der Notarzt konnte nurmehr seinen Tod feststellen.“

Der Mann kam demnach am Freitag zusammen mit einem 25-jährigen Freund nahe Kals auf dem Großglockner in Osttirol ums Leben. Als die beiden Bayern zur Mittagszeit abseits der Piste unterwegs waren, löste sich auf einem steilen Hang ein etwa 100 Meter breites und 400 Meter langes Schneebrett und verschüttete die Skifahrer. Der 25-Jährige aus Aschau im Landkreis Rosenheim war bereits am Freitag gefunden worden.