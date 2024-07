Nach langer Wartezeit: HBO bestätigt: Dreh zur dritten Euphoria-Staffel beginnt Anfang 2025

Fans der beliebten Teenie-Serie "Euphoria" machten sich zuletzt große Sorgen um die Zukunft der HBO-Produktion. Im Februar 2022, und damit vor fast zweieinhalb Jahren, war die letzte neue Episode der Show über die Bildschirme geflimmert. Zwar betonte HBO in der Zwischenzeit, dass es weitergehen solle, doch konkrete Informationen zur Fortsetzung lagen derweil nicht vor. Jetzt hat der US-Premiumkabelkanal allerdings einen Drehstarttermin für Staffel drei der umjubelten Serie genannt: Im Januar 2025 sollen die Kameras wieder rollen.

Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi: Alle "Euphoria"-Stars kehren für Staffel drei zurück

"Wir freuen uns darauf, diese neue Staffel von 'Euphoria' für die Fans zum Leben zu erwecken", erklärte Francesca Orsi, die bei HBO für Drama-Serien zuständig ist, laut dem US-Branchenmagazin "Variety". Die Produktion von Staffel drei wird somit fast auf den Tag genau drei Jahre nach der Premiere der vorherigen, zweiten Season beginnen.

Und es gibt noch weitere hervorragende Nachrichten für Fans der Show von Serienschöpfer Sam Levinson (39): Der Cast rund um Superstar Zendaya (27) sowie die Shootingstars Sydney Sweeney (26) und Jacob Elordi (27) wird für die Fortsetzung komplett zurückkehren. Gerade die Popularität dieser Darsteller hatte die Produktion von Staffel drei erschwert. Während Zendaya schon vor "Euphoria" dank der "Spider-Man"-Filme ein großer Star war (und zuletzt in "Dune: Part Two" brillierte), stiegen Sweeney, die zuletzt etwa in der romantischen Komödie "Wo die Lüge hinfällt" und dem Superhelden-Flop "Madame Web" zu sehen war, sowie Elordi ("Saltburn") gerade durch die HBO-Serie in die erste Liga Hollywoods auf.

Doch durch die vollen Terminkalender der Erwähnten, die auch für zahlreiche andere Produktionen vor den Kameras standen, wurde die Koordination der Serienproduktion zusätzlich erschwert. Auch der Streik der Drehbuchautoren und Schauspieler im vergangenen Jahr bremste "Euphoria" aus. Zudem starb Darsteller Angus Cloud (1998-2023), der in "Euphoria" den Dealer Fezco verkörperte, im Juli 2023 im Alter von nur 25 Jahren an einer Überdosis Drogen.

Ein Starttermin für die dritte "Euphoria"-Staffel steht derzeit noch nicht fest.