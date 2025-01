Nach langer Krebserkrankung: Irischer Musikstar Linda Nolan ist tot

Die irische Sängerin Linda Nolan (1959-2025) ist im Alter von 65 Jahren nach langer Krebserkrankung "friedlich" gestorben. Wie ihr Agent Dermot McNamara gegenüber dem "Mirror" in einem Statement bekannt gab, sei sie am Mittwochvormittag (15. Januar) in einem Krankenhaus im englischen Blackpool verstorben. "Mit tiefer Trauer geben wir den Tod von Linda Nolan bekannt, der gefeierten irischen Poplegende, Fernsehpersönlichkeit, Guinness-Weltrekordhalterin im West End, Bestsellerautorin der Sunday Times und Kolumnistin des Daily Mirror", teilte McNamara mit. Er betonte, die Ärzte hätten "unermüdlich" gearbeitet, aber konnten "nicht genug tun".

Nolans Schwestern Anne (74), Denise (72), Maureen (70) und Coleen (59), mit denen sie in der Band The Nolans sang, sollen ihr in den letzten Stunden zur Seite gestanden sein. Ihre Geschwister hätten dafür gesorgt, "dass sie in ihren letzten Momenten mit Liebe und Trost umsorgt wurde". Weiter erklärte Nolans Agent: "Lindas Vermächtnis geht über ihre unglaublichen Leistungen in Musik und Unterhaltung hinaus. Sie war ein Leuchtfeuer der Hoffnung und des Durchhaltevermögens, indem sie ihren Weg teilte, um das Bewusstsein zu schärfen und andere zu inspirieren. Ruhe in Frieden, Linda. Wir werden dich sehr vermissen, aber nie vergessen."

Gesundheits-Update kurz vor ihrem Tod

Nolan erhielt vor 20 Jahren die Diagnose Brustkrebs, woraufhin sie sich einer Chemotherapie unterzog und sich eine Brust entfernen ließ. 2011 erklärten Ärzte sie für krebsfrei, doch 2017 entdeckten sie Tumore in der Hüftgegend. Der Krebs breitete sich später auf ihre Leber aus. 2023 erfuhr die Sängerin, dass die Krebserkrankung sich auf ihr Gehirn ausgeweitet hatte. Im August 2024 teilte sie mit, dass ihre Hirntumoren gewachsen und ihre Balance und ihr Gedächtnis schlechter als zuvor seien.

Bis wenige Tage vor ihrem Tod berichtete sie in ihrer "Daily Mirror"-Kolumne noch über ihre Krankheit. Am 8. Januar schrieb sie, sie sei über Weihnachten krank gewesen. Den Ärzten zufolge sei es eine schwere Grippe gewesen, jedoch fühle sie sich nun besser. "Es geht nichts über das Gefühl, sich nach einer Krankheit wieder besser zu fühlen. Man hat vergessen, wie es sich anfühlt, sich normal zu fühlen (na ja, ich sage normal...)", so Nolan. Am vergangenen Samstag hätten dem "Mirror" zufolge ihre Ärzte allerdings eine doppelte Lungenentzündung diagnostiziert. Daraufhin habe sich ihr Gesundheitszustand verschlechtert.

Erfolge mit der Girlgroup The Nolans

Linda Nolan wurde am 24. Februar 1959 als eine von sechs Schwestern in der irischen Hauptstadt Dublin geboren. Im Alter von drei Jahren zog sie mit ihrer Familie nach Blackpool und begann in den 1970ern, mit ihren Schwestern als The Nolans aufzutreten. Zu den größten Hits der Pop-Band zählten Songs wie "I'm in the Mood for Dancing" und "Gotta Pull Myself Together". Insgesamt hätten sie 30 Millionen Platten verkauft, erzählte sie im vergangenen September im Interview mit der Tageszeitung "The Telegraph". 1983 verließ sie die Gruppe, um sich ihrer Solokarriere zu widmen und war daraufhin in zahlreichen Musicals zu sehen.

Ihr privates Glück fand sie in ihrer Ehe mit Brian Hudson. 1981 heiratete sie ihn, nachdem sie ihn zwei Jahre zuvor kennengelernt hatte. Bis zu seinem Tod im September 2007 teilte sie sich mit ihrem späteren Manager ihr Leben. Nolan verlor zudem bereits ihre Schwester Bernie (1960-2013), die 2013 nach einem langen Kampf mit Brustkrebs verstarb. Neben Linda und Bernie Nolan war auch bei Anne Brustkrebs diagnostiziert worden, den sie jedoch besiegte. Coleen machte 2023 ihre Hautkrebserkrankung öffentlich und unterzog sich einer entsprechenden Behandlung.