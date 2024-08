Nach langem Kampf: Star Trek-Schauspielerin Patti Yasutake ist dem Krebs erlegen

1 Patti Yasutake im Jahr 2023 auf der Premiere von "Beef". Foto: AdMedia/ImageCollect

Lange hat sie gekämpft, jetzt ist "Star Trek"- und "Beef"-Darstellerin Patti Yasutake im Alter von 70 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung verstorben.











Link kopiert



In "Raumschiff Enterprise - Das nächste Jahrhundert" mimte sie die Krankenschwester Alyssa Ogawa, jetzt ist die Schauspielerin Patricia Sue Yasutake (1953-2024), bekannt als Patti Yasutake, gestorben. Am Montag, 5. August, verstarb die 70-Jährige in Santa Monica nach langem Kampf gegen den Krebs, wie unter anderem das Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" berichtet.