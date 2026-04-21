Nach langem Kampf gegen MS: The-Osmonds-Sänger Alan Osmond ist tot

Alan Osmond wurde als Teil der Osmond-Geschwister bekannt, die mit ihrer Musik eine Weltkarriere hinlegten. Nun starb er im Alter von 76 Jahren.
Der frühere Sänger der legendären Familienband The Osmonds, Alan Osmond (1949-2026), ist tot. Wie seine Familie gegenüber dem lokalen Fernsehsender KSL bestätigte, starb der Musiker am Montagabend im Kreise seiner Angehörigen, darunter Ehefrau Suzanne und acht Söhne, in Utah. Er war 76 Jahre alt. Osmond hatte im Jahr 1987 die Diagnose Multiple Sklerose (MS) erhalten. Die Todesursache gab die Familie zunächst nicht bekannt.