Corey Feldman ist nach einem medizinischen Notfall an Bord eines Fluges ins Krankenhaus gebracht worden. Der frühere "Goonies"-Star wurde nach der Landung in Los Angeles behandelt.

Schreckmoment für Corey Feldman (54): Der Schauspieler ist nach einem medizinischen Notfall an Bord eines Flugzeugs ins Krankenhaus gebracht worden. Wie "TMZ" berichtet, wurde der "Goonies"-Star am Montagnachmittag nach der Landung am Flughafen in Los Angeles in eine Klinik eingeliefert. Der Flug war zuvor in Chicago gestartet.

Ein Sprecher der Feuerwehr von Los Angeles bestätigte demnach gegenüber dem US-Portal, dass die Einsatzkräfte zum Flughafen gerufen worden seien, um einem 54-jährigen Mann zu helfen. Dieser sei zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein örtliches Krankenhaus gebracht worden.

Verdacht auf Pankreatitis oder Gallensteine

Nach Informationen einer dem Schauspieler nahestehenden Quelle hatte sich Feldman an Bord unwohl gefühlt und war von einem mitreisenden Arzt untersucht worden. Die Ärzte vermuten dem Bericht zufolge eine Bauchspeicheldrüsenentzündung (Pankreatis) oder Gallensteine. Bestätigt ist eine Diagnose bislang nicht.

Der Schauspieler hatte sich in Chicago aufgehalten, um an einer Jubiläumsveranstaltung zum Film "Stand By Me" teilzunehmen. Gemeinsam mit seinen früheren Filmkollegen Jerry O'Connell und Wil Wheaton war Feldman am Sonntagabend im Chicago Theatre aufgetreten. Der vierte Hauptdarsteller des Films, River Phoenix, war am Halloween-Abend 1993 im Alter von nur 23 Jahren an einer Drogenüberdosis gestorben. Noch am späten Sonntagabend teilte Feldman auf Instagram Fotos und Videos von seiner Anreise. Auf dem Weg legte er nach eigenen Angaben einen Zwischenstopp am Elternhaus von Michael Jackson in Gary, Indiana, ein.

Corey Feldman ist vor allem für seine Rollen aus Filmklassikern der Achtziger Jahre bekannt - dazu gehören Filme wie "Gremlins" von 1984, "The Goonies" von 1985, "Stand by Me" von 1986 oder "The Lost Boys" aus dem Jahr 1987. Seine Karriere litt nach diesen Erfolgen stark wegen seiner Drogenabhängigkeit, die er 1991 mit einem Aufenthalt in einer Entzugsklinik überwand.