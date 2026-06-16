Corey Feldman ist nach einem medizinischen Notfall an Bord eines Fluges ins Krankenhaus gebracht worden. Der frühere "Goonies"-Star wurde nach der Landung in Los Angeles behandelt.
Schreckmoment für Corey Feldman (54): Der Schauspieler ist nach einem medizinischen Notfall an Bord eines Flugzeugs ins Krankenhaus gebracht worden. Wie "TMZ" berichtet, wurde der "Goonies"-Star am Montagnachmittag nach der Landung am Flughafen in Los Angeles in eine Klinik eingeliefert. Der Flug war zuvor in Chicago gestartet.